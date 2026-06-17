IRNA: в меморандуме США и Ирана о взаимопонимании есть пункт о снятии санкций

США обязуются снять санкции против Ирана по итогам финальной договоренности IRNA: в меморандуме США и Ирана о взаимопонимании есть пункт о снятии санкций

Москва17 июн Вести.Соединенные Штаты Америки обязались снять санкции в отношении Ирана в рамках меморандума о взаимопонимании, который готовится двумя странами к подписанию.

Соответствующую информацию распространило агентство IRNA, ссылаясь на текст документа. Сроки снятия ограничений будут определены в финальном соглашении.

США обязуются положить конец всем видам санкций против Ирана, в том числе резолюциям Совбеза ООН, резолюциям Совета управляющих МАГАТЭ, всем односторонним санкциям США, как первичным, так и вторичным в течение времени, о котором стороны договорятся, что станет частью итогового соглашения следует из седьмого пункта меморандума

Как отмечалось ранее, финальное соглашение будет разработано в течение 60 дней после подписания меморандума. Оно призвано урегулировать вопросы, связанные с иранской ядерной программой.

При этом, согласно третьему пункту опубликованного IRNA документа, стороны могут продлить сроки подготовки итогового соглашения.

Кроме этого, как передает агентство, США и их ближневосточные союзники обязуются подготовить программу восстановления Исламской Республики на сумму не менее 300 миллиардов долларов, а механизм реализации этой программы станет частью итогового соглашения.

Согласно информации IRNA, Тегеран и Вашингтон также договорились решить вопрос с иранскими ядерными материалами при участии представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран подпишут сделку в пятницу, 19 июня.

Глава Белого дома добавил, что американские военные на некоторое время останутся в Персидском заливе.