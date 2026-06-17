Москва17 июнВести.Соединенные Штаты Америки обязались снять санкции в отношении Ирана в рамках меморандума о взаимопонимании, который готовится двумя странами к подписанию.
Соответствующую информацию распространило агентство IRNA, ссылаясь на текст документа. Сроки снятия ограничений будут определены в финальном соглашении.
США обязуются положить конец всем видам санкций против Ирана, в том числе резолюциям Совбеза ООН, резолюциям Совета управляющих МАГАТЭ, всем односторонним санкциям США, как первичным, так и вторичным в течение времени, о котором стороны договорятся, что станет частью итогового соглашения следует из седьмого пункта меморандума
Как отмечалось ранее, финальное соглашение будет разработано в течение 60 дней после подписания меморандума. Оно призвано урегулировать вопросы, связанные с иранской ядерной программой.
При этом, согласно третьему пункту опубликованного IRNA документа, стороны могут продлить сроки подготовки итогового соглашения.
Кроме этого, как передает агентство, США и их ближневосточные союзники обязуются подготовить программу восстановления Исламской Республики на сумму не менее 300 миллиардов долларов, а механизм реализации этой программы станет частью итогового соглашения.
Согласно информации IRNA, Тегеран и Вашингтон также договорились решить вопрос с иранскими ядерными материалами при участии представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран подпишут сделку в пятницу, 19 июня.
Глава Белого дома добавил, что американские военные на некоторое время останутся в Персидском заливе.