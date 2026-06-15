FT: санкции против Ирана ослабят при условии прогресса по ядерной программе

FT: смягчение санкций против Ирана зависит от прогресса по ядерной программе FT: санкции против Ирана ослабят при условии прогресса по ядерной программе

Москва15 июн Вести.Смягчение антииранских санкций, а также разморозку зарубежных активов Ирана напрямую свяжут с прогрессом в переговорах по ядерной программе Ирана, сообщает издание The Financial Times (FT).

Любое смягчение санкций против Ирана, в том числе размораживание его активов, которые находятся за рубежом, станет поэтапным и зависящим от прогресса в переговорах по атому, которые начнутся после подписания меморандума о взаимопонимании отмечает FT

США намерены предоставить Ирану разрешение на продажу нефти на время действия 60-дневного продления режима прекращения огня, уточняет издание.

Иранское агентство Mehr cо ссылкой на проект меморандума сообщило, что США и их союзники обязались предоставить Ирану программу восстановления иранской экономики на сумму не менее $300 млрд.

Кроме того, Вашингтон пообещал не наращивать свои силы на Ближнем Востоке и не вводить новые санкции в отношении Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран подпишут 19 июня меморандум о взаимопонимании. Представители США и Ирана проведут в Дохе подготовительные переговоры.