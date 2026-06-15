США обязались снять нефтяные санкции с Тегерана и не вводить новые Mehr: США обещают не наращивать силы на Ближнем Востоке

Москва15 июн Вести.Соединенные Штаты обязались не наращивать свои вооруженные силы на Ближнем Востоке, а также приостановить действие ограничительных мер на экспорт иранской нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщает иранское агентство Mehr cо ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между странами.

Кроме того, Вашингтон обязуется не вводить новые санкции в отношении Тегерана.

Должны быть приостановлены санкции на продажу нефти, нефтехимической продукции и производных продуктов нефтехимии … США обязуются не наращивать свои силы в регионе Ближнего Востока и не вводить новые санкции в отношении Ирана говорится в документе

Ранее заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади в интервью иранскому государственному информационному агентству IRNA сообщил, что работа над меморандумом о взаимопонимании между США и Ираном завершена. По его словам, подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня. Он также отметил, что снятие морской блокады США с Ирана начнется в ночь на 15 июня.

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон и Тегеран заключили сделку. Президент США заявил, что дает полное разрешение на возобновление судоходства без пошлин и одновременно приказывает снять военно-морскую блокаду пролива.