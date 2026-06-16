В меморандуме США и Ирана прописан отказ Тегерана от создания ядерного оружия

Опубликован предполагаемый текст меморандума о взаимопонимании США и Ирана В меморандуме США и Ирана прописан отказ Тегерана от создания ядерного оружия

Москва16 июн Вести.Телеканал Al Arabiya опубликовал, предположительно, текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

К ключевым пунктам договора относится полное прекращение боевых действий между Ираном, США и их союзниками. Кроме того, Вашингтон обязуется вывести свои силы в течение 30 дней после подписания заключительного соглашения.

В документе также подчеркивается, что Иран сохранит в своем нынешнем состоянии ядерную программу, но откажется от разработки ядерного оружия.

В ответ Белый дом обязуется не вводить новые санкции в отношении Исламской Республики и разморозить иранские активы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, после начала прохода кораблей через Ормузский пролив цены на нефть начали быстрое снижение.