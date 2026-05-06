Москва6 мая Вести.США и Иран рассматривают меморандум из 14 пунктов, который должен положить конец боевым действиям и запустить 30-дневный процесс подписания полноценного соглашения. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в Пакистане, который является посредником в переговорах двух стран.

В публикации уточняется, что Вашингтон и Тегеран обсуждают разблокировку судоходства в Ормузском проливе, снятие санкций с Ирана и США, а также наложение ограничений на ядерную программу Исламской Республики. Полный список из 14 пунктов не приводится.

Хотя источники заявили, что меморандум первоначально не потребует уступок ни от одной из сторон, они не упомянули несколько ключевых требований, которые Вашингтон выдвигал в прошлом. Например, отвергнутые Ираном ограничения ракетной программы и прекращение поддержки прокси-ополчений на Ближнем Востоке говорится в публикации

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон намерен обсуждать с Ираном судьбу запасов обогащенного урана, который, по их сведениям, все еще находится в распоряжении Тегерана.