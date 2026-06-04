Al Hadath: выполнение соглашения между США и Ираном пройдет в четыре этапа

Al Hadath: возможную сделку США с Ираном осуществят в четыре этапа Al Hadath: выполнение соглашения между США и Ираном пройдет в четыре этапа

Москва4 июн Вести.США и Иран приблизились к подписанию соглашения об урегулировании конфликта, которое включает в себя четыре этапа, сообщает телеканал Al Hadath.

Переход от одного этапа к другому возможен после выполнения обязательств, предусмотренных предыдущим этапом, отмечает телеканал.

Первый этап соглашения предусматривает закрепление действующего прекращения огня и остановку прямых военных операций передает телеканал

Первый этап предусматривает также предотвращение эскалации и отказ от открытия новых фронтов в регионе.

На втором этапе США и Иран должны решить вопросы судоходства в Ормузском проливе, снятия морской блокады США и обеспечения безопасности судоходства.

Третий этап связан с обсуждением санкций, а четвертый - с иранской ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном проходят "очень хорошо", и стороны могут заключить сделку уже в ближайшие выходные.