Москва4 июнВести.США и Иран приблизились к подписанию соглашения об урегулировании конфликта, которое включает в себя четыре этапа, сообщает телеканал Al Hadath.
Переход от одного этапа к другому возможен после выполнения обязательств, предусмотренных предыдущим этапом, отмечает телеканал.
Первый этап соглашения предусматривает закрепление действующего прекращения огня и остановку прямых военных операцийпередает телеканал
Первый этап предусматривает также предотвращение эскалации и отказ от открытия новых фронтов в регионе.
На втором этапе США и Иран должны решить вопросы судоходства в Ормузском проливе, снятия морской блокады США и обеспечения безопасности судоходства.
Третий этап связан с обсуждением санкций, а четвертый - с иранской ядерной программой.
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном проходят "очень хорошо", и стороны могут заключить сделку уже в ближайшие выходные.