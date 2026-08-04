Al Hadath: в переговорах Ирана и США может произойти прорыв

СМИ сообщили о возможном прорыве в переговорах между Ираном и США Al Hadath: в переговорах Ирана и США может произойти прорыв

Москва4 авг Вести.В переговорах между Ираном и США может произойти прорыв, сообщает телеканал Al Hadath.

Посредники проявляют осторожный оптимизм по поводу продолжения переговоров и высказывают надежду на то, что враждующие стороны могут вскоре объявить о прекращении огня, уточняет телеканал.

По сведениям телеканала, глава МИД Ирана Аббас Аракчи намерен в ближайшее время посетить Исламабад, однако точная дата его визита в столицу Пакистана не названа.

Глава МИД Пакистана Исхак Дар пригласил Аракчи посетить Исламабад "как можно скорее".

Президент США Дональд Трамп заявил, что США проводят с Ираном переговоры, и уточнил, что одной из тем обсуждения является возобновление судоходства в Ормузском проливе к 4 августа.

По словам Трампа, переговоры "пройдут быстро" и станут "последним шансом" для иранского руководства избежать "обезглавливания".