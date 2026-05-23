США и Иран заявили о прогрессе в работе над разногласиями для завершения войны

Москва23 мая Вести.Взгляды США и Ирана сблизились в плане возможности прийти к решению разногласий. Об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, его слова приводит иранское гостелевидение​​​.

По его словам, вопрос о судоходстве в Ормузском проливе не имеет отношения к США, а обсуждаемые темы ограничиваются снятием санкций и разморозкой иранских зарубежных активов.

Взгляды сторон сошлись, но не в смысле достижения соглашения, а скорее в смысле возможности прийти к решению разногласий подчеркнул Багаи

Он добавил, что после завершения работы над меморандумом о взаимопонимании на следующих этапах стороны должны провести переговоры, где будет поднят вопрос о разблокировке активов.

Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь заявил об "определенном прогрессе" в переговорах с Ираном и допустил появление новостей в ближайшее время.

Есть определенный прогресс. У меня нет для вас новостей прямо сейчас, но они могут появиться немного позднее сегодня. А могут и не появиться. Я надеюсь, что новости будут, но пока не уверен сказал Рубио журналистам в ходе визита в Индию

При этом американские СМИ ранее сообщали, что президент США Дональд Трамп вновь всерьез задумался над новыми атаками на иранскую территорию. Американские силы могут нанести удар в случае отсутствия прогресса на переговорах.