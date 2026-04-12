Reuters: США и Иран обсудили Ормуз, ядерную программу, репарации и санкции

Москва12 апр Вести.Иран и США обсудили на переговорах в Исламабаде (Пакистан) Ормузский пролив, ядерную программу Ирана, репарации и снятие санкций с Тегерана для окончательного завершения войны с Ираном, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

За последние 24 часа стороны обсудили главные темы переговоров, в том числе Ормузский пролив, ядерный вопрос, военные репарации, снятие санкций и окончательное завершение войны против Ирана отмечает Reuters

Иран и США начали 11 апреля переговоры в Исламабаде. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.

Делегацию Ирана в Исламабаде возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. В состав делегации входят глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати.

Делегацию США, в состав которой вошли спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.