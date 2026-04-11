CNN: США и Иран будут вести переговоры как напрямую, так и через посредников

CNN узнал подробности предстоящих в Пакистане переговоров между США и Ираном

Москва11 апр Вести.Запланированные в Исламабаде переговоры между представителями США и Ирана пройдут как напрямую, так и с участием посредников. Об этом говорится в материале телеканала CNN, который ссылается на информированные источники.

11 апреля в Исламабаде команда переговорщиков США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером проведет переговоры с представителями Исламской Республики. Также в состав переговорной группы войдут эксперты из Совета национальной безопасности США, Госдепартамента и Пентагона.

Вечером 10 апреля в столицу Пакистана прибыла иранская делегация, в состав которой вошли председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Совета обороны Али Акбар Ахмадиан и управляющий Центральным банком Абдольнасер Хеммати.

7 апреля Трамп сообщил о достижении соглашения с Исламской Республикой о двухнедельном прекращении огня. По словам американского президента, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве "рабочей основы" для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов.

Глава Белого дома заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть для судоходства Ормузский пролив.

Одновременно с этим Трамп заявил, что ключевым требованием США на переговорах с делегацией Исламской Республики станут гарантии недопущения у нее ядерного оружия.