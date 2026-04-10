Москва10 апрВести.Американская делегация едет на переговоры с Ираном в Пакистане с четкими инструкциями от президента США Дональда Трампа, она готова "протянуть руку примирения" иранцам, если увидит их добросовестность. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он также сообщил, что верит в успех предстоящих переговоров.
Если иранцы готовы вести переговоры в духе доброй воли и протянуть руку примирения, это одно дело. Если же они попытаются одурачить нас, то обнаружат, что наша переговорная команда не готова идти на уступки. Президент [Трамп] дал нам довольно четкие указания, посмотрим, как все сложитсясказал вице-президент США
Ранее стало известно, что Джей Ди Вэнс возглавит делегацию США на переговорах с Ираном в столице Пакистана Исламабаде. Ожидается, что диалог состоится 11 апреля.
Вместе с Вэнсом в Исламабад прибудут спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Иранскую сторону представят председатель Меджлиса (парламента) страны Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.
В то же время агентство Tasnim со ссылкой на источник заявило, что Тегеран не приступит к переговорам, пока США не выполнят обязательство по остановке боевых действий в Ливане, которые там еще ведет Израиль.