Ливитт: Вэнс находится "в режиме ожидания" и готов отправиться в Пакистан

Белый дом утверждает, что Вэнс готов вылететь в Исламабад в любой момент Ливитт: Вэнс находится "в режиме ожидания" и готов отправиться в Пакистан

Москва24 апр Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс готов отправиться на переговоры в Пакистан в любой момент, если Вашингтон сочтет это необходимым, заявила в эфире телеканала Sky News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Кроме того, она подтвердила телеканалу Fox News, что Вашингтон направляет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. По ее словам, проведение нового раунда переговоров запросил Тегеран.

Вице-президент, как я понимаю, находится в "режиме ожидания" и готов отправиться в Пакистан, если мы сочтем это необходимым использованием его времени сказала Ливитт

Ранее корреспондент телеканала CNN Алайна Трин сообщила, что Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры с Исламской Республикой в ближайшие выходные.

По информации Трин, Вэнс пока не собирается лететь в Пакистан, поскольку его предполагаемый визави, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, не планирует участвовать в этой встрече.