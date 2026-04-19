Вэнс отправится в Пакистан на переговоры с Ираном

Москва19 апр Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправится в Пакистан на переговоры с Ираном вместе со спецпосланником Штатов Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом заявила журналист телеканала CNN Элейна Трин на своей странице в соцсети X.

Белый дом сообщил CNN, что вице-президент Вэнс едет в Пакистан на переговоры вместе с Уиткоффом и Кушнером, несмотря на то, что президент Трамп заявил, что Вэнс не поедет написала она

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью The New York Post, что американо-иранские переговоры в Пакистане возобновятся на следующей неделе. По его словам, спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Исламабад вечером в понедельник, 20 апреля.