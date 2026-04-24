Москва24 апрВести.Президент США Дональд Трамп отправит своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с иранской стороной в ближайшие выходные. Об этом сообщает корреспондент телеканала CNN Алайна Трин со ссылкой на двух представителей администрации США.
Отмечается, что вице-президент Джей Ди Вэнс пока не планирует присоединяться к переговорам, поскольку его предполагаемый визави, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, не планирует участвовать в ближайшей встрече.
Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи… Вице-президент будет в состоянии готовности отправиться в Исламабад, если будет прогрессговорится в публикации Трин
Как отмечает журналистка из пула Белого дома, Кушнер и Уиткофф на протяжении нескольких месяцев работали с представителями Ирана над потенциальным соглашением по ядерным материалам.
Ранее Трамп заявил, что повестка американо-иранских переговоров к настоящему моменту свелась к обсуждению ядерной программы Ирана. По словам американского лидера, он скорее предпочтет "нефть по 200 долларов за баррель", чем появление ядерного оружия у Тегерана.