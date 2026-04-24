CNN: Трамп вскоре отправит Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном

Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры с Ираном в эти выходные CNN: Трамп вскоре отправит Уиткоффа и Кушнера на переговоры с Ираном

Москва24 апр Вести.Президент США Дональд Трамп отправит своего спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с иранской стороной в ближайшие выходные. Об этом сообщает корреспондент телеканала CNN Алайна Трин со ссылкой на двух представителей администрации США.

Отмечается, что вице-президент Джей Ди Вэнс пока не планирует присоединяться к переговорам, поскольку его предполагаемый визави, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, не планирует участвовать в ближайшей встрече.

Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи… Вице-президент будет в состоянии готовности отправиться в Исламабад, если будет прогресс говорится в публикации Трин

Как отмечает журналистка из пула Белого дома, Кушнер и Уиткофф на протяжении нескольких месяцев работали с представителями Ирана над потенциальным соглашением по ядерным материалам.

Ранее Трамп заявил, что повестка американо-иранских переговоров к настоящему моменту свелась к обсуждению ядерной программы Ирана. По словам американского лидера, он скорее предпочтет "нефть по 200 долларов за баррель", чем появление ядерного оружия у Тегерана.