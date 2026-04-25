Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на переговоры с Ираном

Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на переговоры с Ираном

Москва25 апр Вести.Президент США Дональд Трамп отменил поездку своих представителей Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на переговоры с Ираном в Пакистане. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, США не будут тратить время на разговоры "ни о чем".

Я сказал своим людям некоторое время назад, пока они собирались к отъезду: "Нет, вы не станете совершать 18-часовой перелет, чтобы туда добраться. У нас на руках все карты. Они могут позвонить нам, когда захотят. Но вы больше не будете совершать 18-часовых перелетов ради разговоров ни о чем" приводит слова Трампа журналистка телеканала Fox News Аиша Хэсни

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Исламабад на переговоры с представителями Ирана, где к ним при необходимости может присоединиться вице-президент США Джей Ди Вэнс. По данным Axios, встреча должна была состояться 27 апреля.

Сегодня, 25 апреля, глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Пакистан, чтобы обсудить с местными властями пути решения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.