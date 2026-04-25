Трамп утверждает, что получил новое предложение от Ирана Трамп: Иран направил США новое предложение после отмены переговоров

Москва25 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что США получили от Ирана некое новое предложение после отмены визита спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера в Пакистан.

По мнению Трампа, у Вашингтона до сих пор "на руках все карты" в диалоге с Тегераном.

Интересно то, что сразу после того, как я отменил [поездку], в течение 10 минут мы получили новые бумаги, они намного лучше сказал Трамп

Ранее Трамп заявил, что США отменяют визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан, чтобы не тратить время на "разговоры ни о чем".

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что отмена визита переговорщиков не означает возобновления ударов по Исламской Республике.