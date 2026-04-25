Москва25 апрВести.Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что США получили от Ирана некое новое предложение после отмены визита спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера в Пакистан.
По мнению Трампа, у Вашингтона до сих пор "на руках все карты" в диалоге с Тегераном.
Интересно то, что сразу после того, как я отменил [поездку], в течение 10 минут мы получили новые бумаги, они намного лучшесказал Трамп
Ранее Трамп заявил, что США отменяют визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан, чтобы не тратить время на "разговоры ни о чем".
В то же время глава Белого дома подчеркнул, что отмена визита переговорщиков не означает возобновления ударов по Исламской Республике.