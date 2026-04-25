Трамп: переговоры с Ираном могут продолжиться по телефону в любой момент

Трамп заявил, что США и Иран могут дальше вести переговоры по телефону Трамп: переговоры с Ираном могут продолжиться по телефону в любой момент

Москва25 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет вести переговоры с Тегераном по телефону, представители Исламской Республики могут позвонить в Белый дом в любое время.

С таким утверждением американский лидер выступил во время общения с журналистами перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтоне. Запись его беседы с прессой опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Трамп напомнил, что отменил поездку своих переговорщиков в Пакистан и подчеркнул, что представители США "не намерены тратить по 15 часов на перелеты, чтобы получить" недостаточно хорошее соглашение с Ираном.

Мы будем вести дела по телефону, они (представители Ирана – прим. ред.) могут позвонить нам в любой момент сказал глава Белого дома

Ранее Трамп отменил поездку его спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в столицу Пакистана, где должны были состояться переговоры с представителями Ирана, в частности, с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи. Встреча сторон была намечена на 27 апреля.

При этом американский лидер уточнил, что отмена визита американских переговорщиков в Исламабад не означает нанесения новых ударов США.