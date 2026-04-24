Axios: новые переговоры США и Ирана в Исламабаде могут состояться 27 апреля

Переговоры США и Ирана могут пройти 27 апреля Axios: новые переговоры США и Ирана в Исламабаде могут состояться 27 апреля

Москва24 апр Вести.Встреча американской и иранской делегаций в Исламабаде может состояться 27 апреля, заявил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По его информации, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи должен встретиться с пакистанскими представителями 24 и 25 апреля, чтобы обсудить встречу Ирана, Пакистана и США. Затем дипломат планирует отправиться в Оман и Россию.

Два источника сообщили, что встреча американских представителей с Аракчи может состояться в понедельник, после того как Кушнер и Уиткофф проведут отдельные двусторонние переговоры с пакистанскими посредниками написал Равид в соцсети X

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зятя Трампа Джаред Кушнер отправились в Пакистан на новые переговоры, инициированные иранской стороной.

Позднее агентство Tasnim заявило, что заявление Ливитт ложно, поскольку Иран не стремился к переговорам из-за позиции США, а стороной, настаивавшей на новом диалоге, был именно Вашингтон.