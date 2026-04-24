Tasnim: инициатором продолжения переговоров в Пакистане были США, а не Иран

Tasnim опроверг заявления Ливитт о переговорах в Пакистане Tasnim: инициатором продолжения переговоров в Пакистане были США, а не Иран

Москва24 апр Вести.Заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт о том, что Иран запросил у США новый раунд переговоров в Пакистане, не соответствует действительности. Об этом пишет агентство Tasnim со ссылкой на полученную им информацию.

Журналисты назвали слова Ливитт "чистейшей ложью" и попытками "перевернуть ситуацию с ног на голову".

Иран не направлял никакого запроса на переговоры с американцами... Американцы с первых же часов после окончания первого раунда переговоров в Исламабаде непрерывно, через пакистанского посредника, запрашивают возобновление переговоров говорится в сообщении

Иран подчеркивал, что не стремится к диалогу с США, пока те сохраняют свои чрезмерные требования, напомнили журналисты.

Ранее Кэролайн Ливитт заявила телеканалу Fox News, что Иран запросил проведение нового раунда переговоров в Пакистане, в связи с чем Вашингтон направит туда спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера.

В то же время она сообщила Sky News, что вице-президент Джей Ди Вэнс, возглавлявший делегацию в первом раунде переговоров, пока не собирается ехать в Исламабад, но готов к этому, если потребуется.