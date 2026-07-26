Al-Hadath: в Иране уведомили Пакистан, что лишь "приостановили" диалог с США

СМИ: в Иране уведомили Пакистан, что лишь "приостановили" диалог с США Al-Hadath: в Иране уведомили Пакистан, что лишь "приостановили" диалог с США

Москва26 июл Вести.Власти Ирана уведомили Пакистан, выступающий в роли посредника при контактах Тегерана с Соединенными Штатами, что иранская сторона не прекратила общение с американскими представителями, а только приостановила переговорный процесс. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Иран проинформировал пакистанские власти, что он не вышел из переговоров, а приостановил их говорится в сообщении

Отмечается, что Иран также проинформировал Пакистан о своей позиции, согласно которой "переговоры необходимо продолжать в соответствии с меморандумом о взаимопонимании", достигнутым ранее между США и исламской республикой.

Кроме того, по словам тех же источников, Тегеран настаивает на "первоначальном возобновлении" переговоров по ситуации вокруг Ормузского пролива, а также по поводу разблокировки замороженных активов Ирана и по поводу ядерного оружия.

Ранее официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия пригрозил, что страна расширит географию конфликта и применит новые стратегии ведения боевых действий, если США решат продолжить войну.