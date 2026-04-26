Москва26 апрВести.Представители Ирана не возобновят мирные переговоры в условиях давления, угроз и сохранения блокады Ормузского пролива со стороны США, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом.
Об этом сообщает в Telegram-канале иранский телеканал Press TV.
В телефонном разговоре с пакистанским премьер-министром Шехбазом Шарифом президент Пешезкиан подтвердил, что Иран не вступит в переговоры под давлением, угрозами или блокадойговорится в публикации
Отмечается, что Пезешкиан для возобновления диалога с США порекомендовал американской стороне убрать все препятствия для переговоров, включая морскую блокаду пролива.
Накануне президент США Дональд Трамп отменил визит своих переговорщиков в Исламабад, где должна была состояться встреча с представителями Ирана. Консультации, по данным Axios, были намечены на 27 апреля.
В свою очередь, глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи усомнился в том, что Вашингтон действительно готов полностью перейти к дипломатическим методам урегулирования конфликта.