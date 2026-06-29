В Иране сообщили об отмене технических переговоров с США из-за обмена ударами

Иран отменил технические переговоры с США из-за инцидента в Ормузском проливе В Иране сообщили об отмене технических переговоров с США из-за обмена ударами

Москва29 июн Вести.Иран отказался от проведения технических переговоров с США, сославшись на недавний инцидент с обменом ударами в Ормузском проливе.

С соответствующим утверждением выступил Хабиболла Фазаэли, представитель офиса верховного лидера Ирана (1989–2026 гг.) Али Хаменеи.

Переговоры планировались сегодня, но Иран решил их отменить ... Это связано с недавним обменом ударами с США. Кроме того, Иран ожидает выполнения ряда условий, включая разблокировку замороженных активов пояснил Фазаэли, слова которого приводит иранская гостелерадиокомпания IRIB

В ночь на 28 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение ударов по военным объектам Исламской Республики в ответ на предполагаемую атаку иранских военных на коммерческое судно в Ормузском проливе. В ответ Вооруженные силы Исламской Республики атаковали ряд американских объектов на Ближнем Востоке.

МИД Ирана заявил, что действия США являются нарушением меморандума о взаимопонимании между странами. В ведомстве подчеркнули, что ответные удары были осуществлены в рамках права республики на самооборону.

В свою очередь, официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) Хосейн Мохеби заявил, что Тегеран будет давать еще более жесткий ответ на любые последующие нарушения перемирия с американской стороны.