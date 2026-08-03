В США заявили об отсутствии планов на новые переговоры с Ираном CBS: США не планируют новые переговоры с Ираном, несмотря на заявления Трампа

Москва3 авг Вести.Новые переговоры между Ираном и США не планируются, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на официальные лица США.

Несмотря на вчерашние заявления президента Трампа о том, что переговоры с Ираном должны начаться в понедельник во второй половине дня, официальные лица США сообщили CBS News, что никаких "новых" или необычных переговоров не планируется говорится в публикации

Уточняется, что страны контактируют друг с другом через посредников.

Ранее Трамп заявил журналистам, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры. Однако позднее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Исламская Республика продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, контактов с США нет. В ответ на этот глава Белого дома обвинил руководство Ирана в двуличии.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану. В ответ тот начал наносить удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.