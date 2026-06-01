Трамп: приостановка переговоров с Ираном не означает возобновление бомбардировок

Москва1 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что пауза в переговорах с Ираном не означает возвращение американских военных к бомбардировкам.

В интервью NBC он также отметил, что Вашингтон не получал уведомление от Ирана о приостановке диалога.

Это не значит, что мы собираемся начать сбрасывать бомбы повсюду сказал Трамп

Ранее иранский депутат Исмаил Коусари заявил, что американские власти должны вернуть замороженные средства и компенсировать нанесенный ущерб, в противном случае доступ к Ормузскому проливу все также будет закрыт.