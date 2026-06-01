Трамп заявил, что ничего не знает о приостановке переговоров со стороны Ирана

Москва1 июн Вести.Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему ничего не известно о приостановке мирных переговоров со стороны Ирана. Об этом он заявил корреспонденту NBC News Гаррету Хааке.

В то же время, по словам журналиста, Трамп не считает подобный сценарий критичным.

Если честно, по-моему, мы слишком много говорили. Думаю, замолчать сейчас было бы очень кстати, и это может продлиться долго. Это не значит, что мы поедем и начнем сбрасывать бомбы повсюду. Мы просто замолчим. Сохраним блокаду. Блокада – это стальной заслон цитирует Хааке Трампа в соцсети X

Ранее агентство Tasnim заявило, что Иран приостановил диалог с США из-за действий Израиля в Ливане. По информации источника агентства, стабилизация обстановки в Ливане была одним из условий продолжения переговоров с Вашингтоном.