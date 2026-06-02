Трамп: диалог США и Ирана продолжается, но к чему он приведет, неясно

Москва2 июн Вести.Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран продолжаются, но их перспективы неясны, заявил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что сообщения о прекращении диалога между Вашингтоном и Тегераном - ложь.

Беседы между нами продолжаются непрерывно, в том числе четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, день назад и сегодня. К чему они приведут, никто не знает написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее Иран заявил, что готов заморозить диалог с США и принять ответные меры в отношении Израиля, если Тель-Авив продолжит военные действия в Ливане. До этого Тегеран пригрозил полностью перекрыть Ормузский пролив в знак протеста против действий Израиля в Ливане.