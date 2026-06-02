Москва2 июнВести.Тегеран готов не только заморозить переговорный процесс с Вашингтоном, но и предпринять ответные меры в отношении Израиля, если военные действия Тель-Авива против Ливана продолжатся. С таким заявлением выступил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в своем Telegram-канале.
Парламентарий сообщил, что на протяжении последних двух дней Тегеран активно работал над вопросом прекращения израильских атак. Однако он предупредил, что в случае продолжения ударов Иран не только приостановит переговорный процесс с США, но и "выступит против сионистского режима"
Галибаф также подчеркнул решительный настрой Ирана на установление полного прекращения огня на всей территории Ливана в ходе своего разговора со спикером ливанского парламента Набихом Берри.
Ранее власти Ирана выразили готовность полностью перекрыть Ормузский пролив в качестве протеста против действий Израиля в Ливане.