В Иране предупредили о готовности возобновить боевые действия Галибаф: Иран готов возобновить боевые действия в любой момент

Москва19 апр Вести.Иран не доверяет США и Израилю и готов возобновить боевые действия против них в любой момент, заявил спикер Меджлиса (парламента) Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф.

Об этом он сказал во время телеобращения к нации, текст которого распространило агентство Tasnim.

Мы не доверяем нашим противникам, и стоит им совершить ошибку, как Иран тут же возобновит боевые действия. Наши вооруженные силы полностью готовы к этому подчеркнул Галибаф

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа в скором времени может принять решение о возобновлении масштабной военной операции против Ирана, если переговорщикам не удастся добиться существенного прогресса.

Между тем в Корпусе стражей Исламской Революции заявили о перекрытии Ормузского пролива с вечера субботы, 18 апреля. Иран намерен держать его перекрытым до полного снятия морской блокады США, которую расценивают как прямое нарушение двухнедельного перемирия.