Axios: США продолжат операцию против Ирана при отсутствии прорыва на переговорах

Москва18 апр Вести.Администрация Белого дома в скором времени может принять решение возобновить масштабную военную операцию против Ирана, если переговорщикам не удастся добиться существенного прогресса.

Вечером 18 апреля президент США Дональд Трамп провел совещание, на котором обсуждались ситуация в Ормузском проливе и переговоры с Ираном. Как сообщил интернет-порталу Axios высокопоставленный американский чиновник, "если на переговорах между Вашингтоном и Тегераном не будет прорыва, война может возобновиться в ближайшие дни".

Уточняется, что на встрече в Ситуационной комнате Белого дома присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, спецпосланник президента Стивен Уиткофф, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, председатель Комитета начальников штабов армии США генерал Дэн Кейн.

Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 18 апреля сообщил, что Ормузский пролив был вновь перекрыт и останется закрытым до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду.

Тегеран предупредил, что любое судно, попытавшееся приблизиться к проливу, будет атаковано, поскольку подобные действия будут расценены как "сотрудничество с врагом".