Трамп провел совещание в Белом доме по Ормузскому проливу и переговорам с Ираном

Москва18 апр Вести.Президент США Дональд Трамп организовал в Белом доме встречу для обсуждения обстановки в Ормузском проливе и хода переговоров с Ираном, передает Axios со ссылкой на свои источники.

Президент Трамп в субботу утром провёл заседание в Ситуационной комнате Белого дома, чтобы обсудить новый виток кризиса в Ормузском проливе и переговоры с Ираном, сообщили два американских чиновника указывает издание

Согласно Axios, на совещании присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент. Кроме того, участвовали глава администрации Белого дома Сюзан Уайлс, специальный посланник Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн.

С 13 апреля ВМС США ввели блокаду всех входящих и выходящих судов из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, через который проходит около 20% глобальных поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Американская сторона подчеркивает, что суда, не связанные с Ираном, смогут беспрепятственно проходить проливом, если не производили платежи Тегерану за проезд. Иран официально не вводил такую плату, но ранее намекал на подобные намерения.