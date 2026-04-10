СNN узнал, что США требуют от НАТО по вопросу об Ормузском проливе

Москва10 апр Вести.Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал страны альянса к активным действиям в обеспечении безопасности судоходства через Ормузский пролив, сообщил CNN.

По информации источника телеканала, американский лидер потребовал от стран — участниц Североатлантического альянса взять на себя конкретные обязательства "уже в ближайшие дни".

Переговоры между Рютте и Трампом прошли вечером 9 апреля. После встречи президент США заявил, что сомневается в готовности НАТО оказать поддержку Вашингтону в будущем.

Рютте, в свою очередь, отметил, что "явно ощутил" разочарование Трампа в отношении альянса.

Ранее в тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что американский лидер планирует провести с генсеком НАТО откровенный и прямой разговор.

Она добавила, что альянс не прошел "тест Трампа", отказавшись присоединиться к США в противостоянии с Ираном.

Издание Politico, в свою очередь, узнало, что встреча Трампа с Рютте не содержала в себе ничего, кроме оскорблений со стороны главы Белого дома.

В ночь на 8 апреля Трамп сообщил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели​​​. Он отметил, что стороны смогли урегулировать большинство спорных вопросов, а предложения Тегерана из 10 пунктов рассматриваются Вашингтоном как основа для дальнейших переговоров.

Президент США подчеркнул, что решение было принято с учетом готовности Ирана открыть Ормузский пролив. Однако в ночь на 10 апреля американский лидер заявил, что Тегеран не соблюдает условий соглашения о пропуске судов через названный пролив.

Переговоры США и Ирана запланированы на 10 апреля в пакистанском Исламабаде.

Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что иранская делегация во главе с председателем Меджлиса (парламента) Исламской Республики Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел страны Аббасом Аракчи уже находится в столице Пакистана.