"Проверка для НАТО": Трамп вовлекает союзников в конфликт с Ираном

Трамп назвал войну с Ираном "проверкой для НАТО" после ударов по Тегерану

Москва5 апр Вести.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал запрос Вашингтона к союзникам по НАТО о поддержке в военной операции против Ирана как "проверку для альянса". Заявление прозвучало на фоне массированных ударов коалиции по крупнейшим иранским городам, включая Тегеран.

В ответ на действия США Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале масштабной операции возмездия. Иранские силы атаковали территорию Израиля, а также нанесли удары по военным объектам США в семи странах региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ситуация на Ближнем Востоке перешла в фазу полномасштабного регионального конфликта с участием множества сторон.

Для Трампа отказ стран НАТО от участия в операции может стать поводом для пересмотра обязательств США по защите Европы, что делает "иранский тест" экзистенциальным для альянса.