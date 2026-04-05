Москва5 апр Вести.Несмотря на существование значительных проблем президента США Дональда Трампа в иранском конфликте, он не прекращает оказывать давление на Кубу, открыто заявляя, что Куба уже находится под контролем США. Такое мнение ИС "Вести" выразил директор Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН) Дмитрий Розенталь.

По мнению эксперта, таким образом лидер США сознательно отвлекает внимание электората от внутренних проблем страны.

Даже сейчас, когда у него в Иране есть огромное количество проблем, он начинает давить на Кубу, он начинает рассказывать, что он уже Кубу получил, что Куба уже наша, что еще чуть-чуть и Марко Рубио [государственный секретарь США] станет кубинским президентом. Это традиционная "трампийская" политика по отвлечению избирателей от основных проблем внутри США, а внутри США, насколько я понимаю, проблем очень-очень много заявил Розенталь

По его словам, авантюризм, проявленный Дональдом Трампом в Латинской Америке не пользуется популярностью в Соединенных Штатах Америки.

Даже такая успешная операция против Венесуэлы показала, что уровень ее поддержки в Латинской Америке и в Штатах не очень высок в общественном сознании. И давление на Кубу тоже далеко не всегда позитивно воспринимается в самих Соединенных Штатах Америки. Среди республиканцев более позитивно, среди демократов менее, среди нейтральных опять-таки менее позитивно. Поэтому, да, Трамп будет использовать Латинскую Америку, будет оказывать давление на те или иные горячие точки, но это будет зависеть от того, какая внутриполитическая конъюнктура есть у Трампа предположил Розенталь

По его мнению, ситуация в Латинской Америке будет разворачиваться в зависимости от того, что нужно в данный момент президенту США

Если ему [Трампу] это нужно, он будет давить, если не нужно, он временно подождет. Сейчас он несколько занят Ираном и, мягко говоря, там увяз, но Латинская Америка всегда может быть использована, если ему нужно будет перенести внимание избирателей на какую-то другую проблему заявил эксперт Розенталь

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что Куба – лакмусовая бумажка для президента США Дональда Трампа. Профессор пояснил, что политика американского лидера в отношении острова демонстрирует его настрой на борьбу за господство США в западном полушарии.