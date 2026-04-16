Политолог объяснил переключение Трампа с Ирана на Кубу Американист Дудаков: Трамп ищет на Кубе победу после провала в Иране

Москва16 апр Вести.Президент США Дональд Трамп стремится переключить внешнеполитический фокус с Ирана на Кубу, чтобы замаскировать неудачу ближневосточной кампании, заявил в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, администрация Трампа отчаянно пытается найти выход из ближневосточного тупика. Быстрой победы над Ираном добиться не удалось, смена режима в Тегеране не состоялась, и теперь Вашингтону приходится вступать в трудные конфликтные переговоры с иранской стороной. Дудаков полагает, что эти переговоры, скорее всего, завершатся подписанием некоего соглашения, которое будет сложно преподнести как очевидный успех Соединенных Штатов.

Поэтому Трамп ищет следующее направление, жертву, страну, в отношении которой можно будет провести агрессию и хотя бы попытаться организовать быструю победу. Куба может стать следующей мишенью сказал Дудаков

Ранее Пентагон отказался комментировать публикации СМИ о возможной подготовке военной операции против Кубы, назвав подобные сообщения спекуляцией.