Пентагон ушел от ответа на вопрос о подготовке вторжения на Кубу

Москва16 апр Вести.Пентагон ответил на запрос ТАСС и назвал "спекуляциями по поводу гипотетических сценариев" сообщения американских СМИ о подготовке военной операции США на Кубе.

Мы не намерены спекулировать по поводу гипотетических сценариев. Министерство планирует ряд мер на случай непредвиденных обстоятельств и готово выполнять приказы президента в соответствии с указаниями приводит ТАСС слова источника в Пентагоне

Газета USA Today сообщила, что Пентагон выпустил распоряжение о начале подготовки к возможной военной операции на Кубе. Подготовку проводят на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о вторжении на Кубу.