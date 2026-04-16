Москва16 апрВести.Пентагон ответил на запрос ТАСС и назвал "спекуляциями по поводу гипотетических сценариев" сообщения американских СМИ о подготовке военной операции США на Кубе.
Мы не намерены спекулировать по поводу гипотетических сценариев. Министерство планирует ряд мер на случай непредвиденных обстоятельств и готово выполнять приказы президента в соответствии с указаниямиприводит ТАСС слова источника в Пентагоне
Газета USA Today сообщила, что Пентагон выпустил распоряжение о начале подготовки к возможной военной операции на Кубе. Подготовку проводят на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о вторжении на Кубу.