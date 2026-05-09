AP: США не собираются проводить операцию против Кубы в ближайшее время

Москва9 мая Вести.Власти США не рассматривают вариант проведения в ближайшее время военной операции против Кубы, несмотря на угрозы президента страны Дональда Трампа. В Вашингтоне отметили, что у Гаваны еще есть возможность принять предложение американской администрации о сделке.

Вашингтон "не рассматривает проведение в скором времени боевых операции против Гаваны", несмотря на "неоднократные угрозы" президента США Дональда Трампа о том, что "Куба будет следующей" и "дислоцированные на Ближнем Востоке для участия в конфликте с Ираном американские боевые корабли могут на обратном пути пройти рядом с островом", сообщает агентство Associated Press со ссылкой на американские власти.

По словам официальных лиц США, у кубинских властей еще есть время принять предложения Белого дома и заключить сделку.

Они предупредили, однако, что Трамп может поменять свою точку зрения в любой момент и что военный вариант все так же не снят с повестки говорится в публикации агентства

В январе Трамп своим указом ввел пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США.

Таким образом американский лидер устроил энергетическую блокаду Кубы, где сейчас регулярно происходят тотальные отключения электричества из-за ограничения поставок топлива на остров. При этом госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что никакой блокады со стороны Вашингтона нет, а Венесуэла, являющаяся ключевым импортером нефти на остров, сама приняла решения перестать поставлять "черное золото".

5 мая Трамп в очередной раз пригрозил Кубе отправкой авианосца "Авраам Линкольн" после завершения эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Последние сведения о позиции американского лидера по вопросу начала военной операции против Кубы "принес" президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По итогам встречи с Трампом, он заявил, что президент США в настоящее время не думает о вторжении в соседнюю республику.