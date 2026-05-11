Москва11 маяВести.Военного способа разрешить ситуацию, которая сложилась на фоне угроз США в адрес Кубы, нет. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в разговоре с журналистами.
Мы считаем, что у ситуации вокруг Кубы нет никакого военного решениясказал он
Так Гутерриш прокомментировал воскресное заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон "займется" Кубой. Детали своих планов он при этом раскрывать не стал. Позднее телеканал CNN сообщил, что с февраля 2026 года американские военные значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова.