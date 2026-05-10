Москва10 маяВести.Количество разведывательных полетов американских самолетов и беспилотных летательных аппаратов у берегов Кубы резко возросло. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на анализ данных сервиса Flightradar24.
По информации журналистов, с 4 февраля ВМС и ВВС Соединенных Штатов совершили по меньшей мере 25 полетов вблизи крупнейших городов островного государства - Гаваны и Сантьяго-де-Куба.
В материале говорится, что эти полеты примечательны не только своей близостью к побережью Кубы, что позволяет собирать разведывательную информацию, но и внезапностью их появления. Утверждается, что до февраля подобные полеты в этом районе были редкостью.
Телеканал отметил, что похожая ситуация наблюдалась в преддверии военных операций США в Венесуэле и Иране.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США продолжат ужесточать санкционное давление на Кубу, пока не добьются от нее реформ в сфере политики и экономики.