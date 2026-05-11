Москва11 маяВести.Президент США Дональд Трамп раздражен тем, что руководство Кубы не поддается давлению со стороны Вашингтона, сообщил телеканал NBC News. В своем материале авторы ссылаются на американских чиновников.
Администрация США, как подчеркивает телеканал, ввела жесткие санкции против Кубы, ограничила поставки критически важных ресурсов, а также продолжает дипломатические контакты с правительством президента Мигеля Диас-Канеля. Однако руководство Кубы, как следует из материала, "не демонстрирует признаков готовности отказаться от власти или пойти на серьезные уступки".
В американской администрации, как утверждают источники NBC News, считают возможным падение правительства Кубы к концу года даже без военного вмешательства США. Однако для главы Белого дома Дональда Трампа такие сроки недостаточны, уточняется в материале. Американский лидер, как следует из данных телеканала, в частном порядке выражал недовольство ключевым чиновникам. Речь, в частности, идет и о госсекретаре Марко Рубио, который курирует усилия по давлению на Гавану.
Телеканал CNN со ссылкой на анализ данных сервиса Flightradar24 10 мая сообщал о резко возросшем количестве разведывательных полетов американских самолетов и БПЛА у берегов Кубы. Как следовало из материала, с 4 февраля ВМС и ВВС США совершили минимум 25 полетов вблизи Гаваны и Сантьяго-де-Куба.