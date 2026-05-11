NBC News сообщил о раздражении Трампа тем, что Куба не поддается давлению США NBC News: Трамп раздражен, что Куба не поддается давлению со стороны США

Москва11 мая Вести.Президент США Дональд Трамп раздражен тем, что руководство Кубы не поддается давлению со стороны Вашингтона, сообщил телеканал NBC News. В своем материале авторы ссылаются на американских чиновников.

Администрация США, как подчеркивает телеканал, ввела жесткие санкции против Кубы, ограничила поставки критически важных ресурсов, а также продолжает дипломатические контакты с правительством президента Мигеля Диас-Канеля. Однако руководство Кубы, как следует из материала, "не демонстрирует признаков готовности отказаться от власти или пойти на серьезные уступки".

В американской администрации, как утверждают источники NBC News, считают возможным падение правительства Кубы к концу года даже без военного вмешательства США. Однако для главы Белого дома Дональда Трампа такие сроки недостаточны, уточняется в материале. Американский лидер, как следует из данных телеканала, в частном порядке выражал недовольство ключевым чиновникам. Речь, в частности, идет и о госсекретаре Марко Рубио, который курирует усилия по давлению на Гавану.

Телеканал CNN со ссылкой на анализ данных сервиса Flightradar24 10 мая сообщал о резко возросшем количестве разведывательных полетов американских самолетов и БПЛА у берегов Кубы. Как следовало из материала, с 4 февраля ВМС и ВВС США совершили минимум 25 полетов вблизи Гаваны и Сантьяго-де-Куба.