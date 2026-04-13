Трамп заявил, что США "могут заглянуть" на Кубу после Ирана

Трамп: США "могут заглянуть" на Кубу после конфликта с Ираном

Москва13 апр Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "могут заглянуть" на Кубу после урегулирования конфликта с Ираном.

Мы разберемся с этим (Ираном — прим. ред.), а затем, когда мы с этим покончим, мы можем заглянуть на Кубу сказал он во время общения с журналистами

По словам Трампа, Куба находится в упадке и "очень плохо" управляется уже долгое время. Глава Белого дома отметил, что из-за действий США, добившихся остановки поставок нефти из Венесуэлы, правительство и экономика Кубы могут оказаться на грани краха.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана не хочет войны с Вашингтоном и придерживается оборонительной и неагрессивной позиции.