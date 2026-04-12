Диас-Канель: Куба не хочет войны с США, Гавана привержена неагрессивной позиции

Москва12 апр Вести.Куба не хочет войны с Соединенными Штатами, Гавана привержена оборонительной и неагрессивной позиции. Об этом заявил президент островного государства Мигель Диас-Канель в интервью телеканалу NBC News.

Он выступил за основанный на взаимном уважении диалог с Вашингтоном.

Мы не хотим войны​​​. Мы не хотим нападения сказал Диас-Канель

Президент Кубы добавил, что позиция Гаваны в полной мере оборонительная и неагрессивная.

Мигель Диас-Канель Бермудес также отметил, что добиться соглашения с США трудно, но все-таки возможно.

В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что "Куба тоже падет". В апреле Диас-Канель обвинил американскую сторону в проведении враждебной политики в отношении Гаваны.