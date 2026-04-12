Москва12 апрВести.Куба не хочет войны с Соединенными Штатами, Гавана привержена оборонительной и неагрессивной позиции. Об этом заявил президент островного государства Мигель Диас-Канель в интервью телеканалу NBC News.
Он выступил за основанный на взаимном уважении диалог с Вашингтоном.
Мы не хотим войны. Мы не хотим нападениясказал Диас-Канель
Президент Кубы добавил, что позиция Гаваны в полной мере оборонительная и неагрессивная.
Мигель Диас-Канель Бермудес также отметил, что добиться соглашения с США трудно, но все-таки возможно.
В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что "Куба тоже падет". В апреле Диас-Канель обвинил американскую сторону в проведении враждебной политики в отношении Гаваны.