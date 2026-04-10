Президент Кубы отказал США в праве требовать что-либо от его страны

Москва10 апр Вести.Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил с резкой критикой в адрес США, обвинив Вашингтон в проведении враждебной политики в отношении Гаваны.

Он заявил, что американские власти не имеют морального права высказывать претензии к Кубе или комментировать ситуацию на острове, поскольку именно они несут ответственность за сложившееся положение.

У них (американских властей – прим. ред.) нет права даже выражать обеспокоенность положением кубинского народа или утверждать, что кубинское правительство довело страну до кризиса. Вся ответственность лежит на них подчеркнул Диас-Канель в интервью американской телекомпании NBC.

26 марта кубинский лидер допустил возможность диалога с США, подчеркнув, что у Вашингтона нет оснований или оправдания для возможной военной агрессии против Кубы.

Тогда же президент США Дональд Трамп, оценивая ход военной операции против Ирана, заявил, что в ближайшее время "Куба тоже падет".

По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты сосредоточены на завершении операции в отношении Исламской Республики, после чего перейдут к решению вопроса, связанного с соседним островным государством.