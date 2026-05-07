Москва7 мая Вести.Соединенные Штаты вкладывают огромные ресурсы для того, чтобы разрушить кубинскую экономику. Об этом президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил в соцсети Х.

По его словам, Штаты обвиняют "якобы некомпетентную" кубинскую сторону в том, что экономика острова сталкивается с проблемами.

Правительство США само стремится разрушить ее [экономику Кубы] и продолжает это делать, вкладывая огромные ресурсы и политический капитал для достижения этой цели написал Диас-Канель

По его словам, в Вашингтоне официально заявляют, что энергетической блокады в отношении Кубы не существует, игнорируя положения указа от 29 января. Согласно этому исполнительному указу, подписанному президентом США Дональдом Трампом, Штаты могут вводить пошлины на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио ранее заявил, что нефтяной блокады острова "как таковой нет". Он подчеркнул, что Венесуэла сама приняла решение не поставлять нефть на Кубу.

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья, в свою очередь, отметил, что слова Рубио противоречат позиции Белого дома и американского лидера.