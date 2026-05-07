Москва7 маяВести.Соединенные Штаты продолжат ужесточать санкционное давление на Кубу, пока не добьются от нее реформ в политике и экономике, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Так он прокомментировал введение Вашингтоном 7 мая рестрикций против кубинской компании GAESA, которая, по заявлениям США, контролирует до 40% экономики острова.
Сегодняшние санкции демонстрируют, что администрация [президента Дональда] Трампа не намерена бездействовать, пока коммунистический режим Кубы угрожает нашей национальной безопасности... Мы продолжим принимать меры до тех пор, пока режим не проведет все необходимые политические и экономические реформынаписал Рубио в соцсети X
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что Вашингтон вкладывает огромные ресурсы для разрушения кубинской экономики. Он также назвал ложными заявления Вашингтона о якобы отсутствии нефтяной блокады в отношении республики.