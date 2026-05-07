Рубио: США продолжат вводить санкции против Кубы, пока не добьются от нее реформ

Рубио прокомментировал новые санкции США против Кубы Рубио: США продолжат вводить санкции против Кубы, пока не добьются от нее реформ

Москва7 мая Вести.Соединенные Штаты продолжат ужесточать санкционное давление на Кубу, пока не добьются от нее реформ в политике и экономике, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Так он прокомментировал введение Вашингтоном 7 мая рестрикций против кубинской компании GAESA, которая, по заявлениям США, контролирует до 40% экономики острова.

Сегодняшние санкции демонстрируют, что администрация [президента Дональда] Трампа не намерена бездействовать, пока коммунистический режим Кубы угрожает нашей национальной безопасности... Мы продолжим принимать меры до тех пор, пока режим не проведет все необходимые политические и экономические реформы написал Рубио в соцсети X

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что Вашингтон вкладывает огромные ресурсы для разрушения кубинской экономики. Он также назвал ложными заявления Вашингтона о якобы отсутствии нефтяной блокады в отношении республики.