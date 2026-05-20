Рубио: Куба находится в тяжелом положении по вине своего руководства

Рубио заявил, что Куба находится в тяжелом положении по вине своего руководства Рубио: Куба находится в тяжелом положении по вине своего руководства

Москва20 мая Вести.Кубинское руководство несет ответственность за тяжелую экономическую ситуацию, которая складывается в настоящее время на острове. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в обращении, приуроченном ко Дню независимости Кубы.

По его словам, президент США Дональд Трамп готов предоставить гуманитарную помощь кубинцам при условии, что средства не попадут в руки правящего на острове режима.

Там нет электричества, нет топлива, нет продовольствия из-за тех, под чьим контролем находится страна. В этом истинная причина. Они изымают миллиарды долларов, и ничего из этих средств не идет на помощь людям сказал Рубио

Госсекретарь США призвал кубинцев к осознанию необходимости политических изменений и подтвердил готовность Вашингтона содействовать демократическим переменам в стране.

Ранее Рубио заявил, что рост влияния Китая не должен сопровождаться уменьшением роли США.