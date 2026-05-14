Москва14 мая Вести.В Вашингтоне могут предоставить Кубе шанс изменить экономический курс, но сомневаются, что в островной республике воспользуются этой возможностью. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, экономика Кубы "сломана".

Мы дадим им такой шанс, но я не думаю, что это [смена экономического курса Кубы] произойдет сказал Рубио в интервью Fox News

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты в будущем "займутся" Кубой. Он также утверждает, что Гавана движется вниз и просит помощи.