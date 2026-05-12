Трамп объявил о планах поговорить с Кубой, назвав ее страной-неудачницей

Москва12 мая Вести.Президент США Дональд Трамп объявил о планах поговорить с Кубой. Это заявление он сделал в соцсети Truth Social, назвав в опубликованном сообщении Кубу страной-неудачницей.

Трамп указал, что Куба движется вниз и просит о помощи.

Ни один республиканец никогда не говорил мне о Кубе, стране-неудачнице, которая движется только в одном направлении - вниз! Куба просит о помощи, и мы собираемся поговорить! написал президент США

Он не стал уточнять, когда намечены контакты, и объявил, что "пока отправляется в Китай". Государственный визит Трампа в КНР запланирован на 13-15 мая.

1 мая Дональд Трамп расширил санкции против Кубы. В Гаване заявили, что объявленные ограничения нарушают принципы Устава ООН. Позже госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон продолжит ужесточать давление на Кубу, пока не добьется от нее реформ в политике и экономике.