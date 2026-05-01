Москва1 мая Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально санкционировал введение очередных односторонних ограничений в отношении Гаваны.

Как следует из обнародованного пресс-службой Белого дома документа, распоряжение американского лидера направлено на привлечение к ответственности лиц, виновных в "репрессиях на Кубе", а также на нейтрализацию факторов, которые, по мнению Вашингтона, создают "угрозы национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Ранее МИД России осудил нелегитимные антикубинские санкции, введенные Вашингтоном. Официальный представитель ведомства указала на неизменность позиции Москвы о том, что односторонние санкции в обход ООН категорически неприемлемы.