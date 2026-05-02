В МИД Кубы заявили, что новые санкции США против Гаваны нарушают Устав ООН МИД Кубы: новые санкции США нарушают Устав ООН

Москва2 мая Вести.Объявленные Вашингтоном санкции в отношении Кубы нарушают принципы Устава ООН. Об этом сообщил глава МИД острова Бруно Родригес Паррилья.

Он подчеркнул, что кубинская сторона решительно осуждает односторонние принудительные меры, принятые администрацией Соединенных Штатов.

Эти меры носят экстерриториальный характер и нарушают Устав Организации Объединенных Наций написал Родригес Паррилья в соцсети Х

Министр подчеркнул, что у Вашингтона нет права вводить ограничения против Кубы или третьих стран.

Белый дом 1 мая расширил санкции против островного государства. Решение было принято с целью нейтрализации факторов, которые, по мнению Вашингтона, создают "угрозы национальной безопасности и внешней политике США".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты "могут заглянуть" на Кубу после урегулирования ближневосточного кризиса.