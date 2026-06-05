На Кубе осудили включение ее президента в "нелегитимный" санкционный список США Президент Кубы Диас-Канель: новые санкции США направлены на эскалацию

Москва5 июн Вести.Правительство Кубы осудило решение США включить президента островного государства Мигеля Диас-Канеля и членов его семьи в санкционный список американского Министерства финансов, назвав эти меры "нелегитимными и односторонними".

Соответствующий пост в соцсети X опубликовал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес​​​.

Подлое включение президента Диас-Канеля, некоторых его родственников, а также кубинских учреждений, институтов гражданского общества и компаний в нелегитимный и односторонний список правительства США является очередным проявлением американского интервенционистского плана представить Кубу как угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов написал глава внешнеполитического ведомства республики

Родригес подчеркнул, что любые действия Вашингтона, направленные на нагнетание напряженности между двумя странами, обречены на провал. По его словам, кубинский народ ответит на угрозы независимости и суверенитету "еще большим единством и решимостью".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель также отреагировал на новые ограничения, также отметив, что они направлены на усиление блокады и эскалацию конфликта между Гаваной и Вашингтоном.

Президент США (Дональд Трамп – прим. ред.) сделал новые угрожающие заявления в адрес Кубы, а (американское – прим. ред.) Министерство финансов добавило новые имена кубинских лидеров, организаций и компаний в незаконный санкционный список написал Диас-Канель на странице в соцсети Х

Политик отметил, что подобная "политическая слепота усугубляет принудительные меры, направленные на причинение вреда кубинскому народу".

Агрессия и извращение правительства янки столкнутся с нашей решимостью противостоять наихудшим сценариям и сопротивляться имперскому натиску добавил кубинский президент

4 июня США ввели ограничения в отношении сына и внука бывшего лидера Кубы Рауля Кастро — Алехандро Кастро Эспина и Рауля Алехандро Кастро Калиса. В санкционный список также были включены Мигель Диас-Канель, его супруга Лис Куэста Пераса и ее сын от первого брака Мануэль Анидо Куэста.

Кроме того, американские рестрикции теперь распространяются на Министерство Революционных вооруженных сил Кубы, Институт дружбы народов, комитеты в защиту революции и другие организации.

20 мая власти США предъявили обвинения Раулю Кастро в убийстве в 1996 году четырех человек, уничтожении двух самолетов и в "преступном сговоре с целью убийства граждан США".

Кубинское руководство назвало этот шаг актом "политической провокации, который основан на нечестных манипуляциях с инцидентом" тридцатилетней давности.

Исполняющий обязанности министра юстиции и генерального прокурора США Тодд Бланш заявлял, что Вашингтон сделает все для того, чтобы Рауль Кастро предстал перед американским судом. Он напомнил, как американские военные похитили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в январе текущего года.

Газета The New York Times писала, что высокопоставленные чиновники США рассматривают захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.